Przerażająca broń Putina. Nie sposób się przed nią ukryć

Wystrzelenie pełnej salwy zajmuje do 12 sekund, a niekierowane pociski mają zasięg do około 6-10 km. Po trafieniu w cel na ziemi rozpętuje się piekło. Pociski są przeznaczone do niszczenia umocnień, dlatego ukrycie się w schronie bojowym w żaden sposób nie pomaga.