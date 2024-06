Ukraina pilnie poszukuje żołnierzy. Kto się wywinie, ten pożałuje

Nie grożą poborowym, jest jednak "ale"

Nowa ustawa zastąpiła powszechny pobór pięciomiesięcznym okresem szkolenia dla wszystkich mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. Dotyczy to zwłaszcza mężczyzn w wieku 18-25 lat. Do ukończenia 25. roku życia nie będą mobilizowani do oddziałów frontowych, a będą przechodzić jedynie cykliczne szkolenia.