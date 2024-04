Zaskoczenie w Ukrainie. Zełenski podpisuje dwie ustawy o mobilizacji

Mobilizacja także w Rosji

W niedzielę rosyjski dyktator Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej. "Od 1 kwietnia do 15 lipca do służby wojskowej w Federacji Rosyjskiej zostanie powołanych 150 tys. osób w wieku od 18 do 30 lat" - czytamy w dokumencie.