Dokument leży na biurku. Zełenski wciąż zwleka

Wołodymyr Zełenski w zeszłym tygodniu zwrócił się do swojego rządu o przygotowanie bardziej kompleksowego pakietu dotyczącego poboru do wojska. Jak donosił "The Guardian", "zmiany obejmowałyby korzystanie z komercyjnych firm rekrutacyjnych". - Niektórzy boją się strzelać, ale to nie znaczy, że nie mogą angażować się w inne działania - mówi Oleksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa. I przyznaje, że Kijów ma problem z mobilizacją.