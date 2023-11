Kijów zmienia taktykę. Tak chcą mobilizować mężczyzn

Kijów planuje zmienić swoje praktyki poboru do wojska. Jak pisze The Guardian "zmiany obejmują korzystanie z komercyjnych firm rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia bardziej ukierunkowanego poboru do wojska". - Niektórzy boją się śmierci, boją się strzelać, ale to nie znaczy, że nie mogą angażować się w inne działania - tłumaczy Oleksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej rady bezpieczeństwa, który przyznaje, że Kijów ma problem z mobilizacją.