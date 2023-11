Zawieszenie broni nadchodzi? Wyraźny sygnał z Ukrainy

Im mniej kandydatów do wojska, tym częstsze przypadki, jak ten nagłośniony przez posła Fedira Venislawskiego (członek Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony). Opowiedział o żołnierzu, bez palców u prawej ręki, którego uznano za zdolnego do służby wojskowej. - O mało nie wysłano go do jednostek bojowych. Czyli musiałby strzelać, nie mając do tego fizycznej możliwości - protestował ukraiński poseł.