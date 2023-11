Przechwycili rozmowy rosyjskich żołnierzy. "Bunt? To są złudne nadzieje"

"Rosjanie wykorzystują moment słabości polityczno-wojskowej Kijowa"

Gen. Skrzypczak nie przewiduje, by mogło dojść do załamania ducha bojowego u rosyjskich żołnierzy. - To Rosjanie wykorzystują moment słabości polityczno-wojskowej Kijowa. Będą prowadzili ofensywę aż do zwycięstwa, które nakreślił im Putin w ubiegłym roku - zaznacza generał.