Dramatyczne sceny. "Oddaj dokumenty i wynoś się na Ukrainę"

Między jedną z kobiet a obsługą dochodzi do awantury. - Dlaczego moje dziecko lub mój mąż mają iść walczyć? - krzyczy. - Nic mi to państwo nie dało. Moja koleżanka dzwoni do mnie co chwilę i mówi, że jej mąż walczy i ona ma do mnie o to pretensje, że on sam poszedł w kamasze. Ja mam tu życie, przyjechałam tu przed wojną ze swoją rodziną i nie pozwolę, by politycy zabili moje dziecko - dodaje.