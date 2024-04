3,5 mld funtów pomocy dla Ukrainy. Miliony sztuk amunicji i Storm Shadow

Podczas wspólnej konferencji prasowej premier Sunak podkreślił, że Putin dąży do stworzenia świata, w którym to brutalna siła, a nie demokratyczne wybory, decyduje o kształtowaniu granic. Ocenił, że Putin nie zakończy swoich działań na Ukrainie. Wręcz przeciwnie, jeśli uda mu się odnieść zwycięstwo na Ukrainie, to tylko go to ośmieli.