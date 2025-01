Kto był na pokładzie w czasie katastrofy? Wydano oświadczenie w USA

Samolot linii lotniczych American Airlines z 64 osobami na pokładzie zderzył się w środę czasu lokalnego z wojskowym śmigłowcem przy podejściu do lądowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana i spadł do Potomaku.

"U.S. Figure Skating może potwierdzić, że kilku członków naszej społeczności łyżwiarskiej było na pokładzie lotu American Airlines 5342, w trakcie którego wczoraj wieczorem doszło do zderzenia z helikopterem w Waszyngtonie" - poinformowano w oświadczeniu U.S. Figure Skating (Urzędu ds. łyżwiarstwa). Jak dodano, zarówno zawodnicy, jak i trenerzy oraz członkowie ich rodzin wracali do domu z obozu, który odbył się w połączeniu z mistrzostwami USA w łyżwiarstwie figurowym w Wichita.