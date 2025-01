"Modlę się tylko do Boga". Poruszające słowa jednej z ofiar

Oczy całego świata są dziś zwrócone na Stany Zjednoczone, gdzie w środę wieczorem doszło do katastrofy lotniczej. Wiadomo o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych . Mimo trudnych warunków i późnych godzin nocnych, akcja ratunkowa trwa. Na miejscu pracuje kilkuset mundurowych.

Reporterka amerykańskiej stacji telewizyjnej WUSA9 rozmawiała na miejscu tragedii z mężem jednej z pasażerek. Hamaad Raza, który czekał na lotnisku, by odebrać żonę po podróży służbowej, pokazał ostatnią wiadomość, jaką od niej dostał nim doszło do katastrofy.

- Wysłała mi SMS, że lądują za 20 minut - mówi mężczyzna. Jak dodaje, potem wiadomości, które on wysyłał do żony, już do niej nie docierały. - Zdałem sobie sprawę, że coś może być nie tak - opowiada Amerykanin.

- Modlę się tylko, żeby ktoś wyciągnął ją z rzeki - teraz, gdy rozmawiamy. To wszystko, o co mogę się modlić. Modlę się tylko do Boga - powiedział w rozmowie z WUSA9. Reporterka stacji podkreśliła, że był to "jeden z najbardziej poruszających wywiadów w jej całej karierze zawodowej".