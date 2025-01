"Można było zapobiec". Trump zabrał głos po tragedii

Na pokładzie samolotu, który wystartował z Wichita w stanie Kansas, było 60 pasażerów i 4 członków załogi. W locie szkoleniowym armii brało udział 3 żołnierzy. Powołując się na dane policji, CBS News informuje o co najmniej 18 ofiarach śmiertelnych.

"Samolot był na idealnej i rutynowej linii podejścia do lotniska. Śmigłowiec leciał prosto na samolot przez dłuższy czas. NOC JEST POGODNA, światła samolotu się świeciły, dlaczego śmigłowiec nie wzniósł się ani nie opadł, ani nie skręcił? Dlaczego wieża kontroli lotów nie powiedziała śmigłowcowi, co ma robić, zamiast pytać, czy widzieli samolot? To zła sytuacja, której można było zapobiec. NIEDOBRZE!!!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.