Zełenski i Sunak podpisali "historyczne porozumienie". Ma obowiązywać 10 lat

Porozumienie i 2,5 mld funtów pomocy wojskowej

- Historia Europy zmieniła się. To nie jest tylko deklaracja, ale rzeczywistość, która nadejdzie w wyniku brytyjskich gwarancji bezpieczeństwa. Gdyby taki zakres gwarancji osiągnięto po 1991 roku, to agresji rosyjskiej po prostu by nie było - powiedział Zełenski.