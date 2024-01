Premier Wielkiej Brytanii w Ukrainie. Miliardy funtów w prezencie

Zobowiązanie Wielkiej Brytanii następuje po miesiącach nacisków ze strony parlamentarzystów, którzy argumentowali, że rząd powinien przekazać Ukrainie jasne przesłanie, aby walczący kraj miał pewność co do wsparcia i mógł planować kolejne ruchy wojskowe. Ukraina desperacko potrzebuje większej liczby pocisków, by odpierać rosyjski atak.