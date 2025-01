Pościg za BMW. Mężczyzna był pijany

W środę, około godz. 12.30, policjanci garwolińskiego ruchu drogowego poinformowali dyżurnego, że w Wygodzie (gm. Pilawa) kierujący BMW nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał przed policyjnym pościgiem. Funkcjonariusze chcieli zatrzymać auto do kontroli, bo zauważyli, że ma pękniętą szybę czołową. Kierowca nie reagował jednak na sygnały dźwiękowe i świetlne obligujące go do zatrzymania się, a wręcz przeciwnie – przyśpieszył.