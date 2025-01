Konfederacja apeluje o zamknięcie granicy. "Niemcy się nie bali"

10 stycznia 2025 r. niemieckie służby weterynaryjne potwierdziły pierwsze ognisko pryszczycy na terytorium Niemiec u trzech wołów domowych. 14 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do pryszczycy w Niemczech. Obszary wskazane w załączniku do tej decyzji objęte zostały ograniczeniami co najmniej do 11 lutego 2025 r.