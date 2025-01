Pościg zakończony wypadkiem. 21‑latek dachował, pojazd stanął w ogniu. Mężczyzna miał zabrane prawo jazdy

Do zdarzenia doszło wczoraj (26.01) po południu. Kierowca opla, znacznie przekroczył prędkość na drodze wojewódzkiej 587. W rejonie Mławy jechał z prędkością 138 km/h przy ograniczeniu do 90 km/h. Widząc policjanta, wydającego sygnały do zatrzymania się, nagle zahamował i zawrócił na drodze, rozpoczynając ucieczkę.

W jej trakcie wykonywał gwałtowne i niebezpieczne manewry. Policjanci ruchu drogowego, znając trudny teren, w rejonie Wiśniewa, dostosowali prędkość, nie tracąc jednak z oczu uciekającego kierowcy.

Tuż przed wypadkiem, kierowca opla wyrzucił przez okno pojazdu czarną torbę. Jak się okazało, były w niej narkotyki. Na łuku drogi, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w bariery ochronne, w pobliżu mostu. Samochód dachował na polu i stanął w płomieniach. Policjanci widząc zdarzenie, natychmiast udzielili kierowcy pomocy.

Narażając swoje zdrowie i życie, wyciągnęli rannego z płonącego auta. Mężczyzna był przytomny, miał widoczne obrażenia głowy. Chwilę później na miejscu wypadku były już służby ratunkowe. 21-letni mieszkaniec powiatu mławskiego został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Warszawie.

Jak się okazało, miał już wcześniej zabrane uprawnienia do kierowania, z uwagi na liczne wykroczenia drogowe. W samochodzie przewoził narkotyki, a opel, którym kierował, nie był dopuszczony do ruchu. Postępowanie prowadzi mławska policja i prokuratura.

Przypominamy, że mandat za przekroczenie prędkości 41-50 km/h poza terenem zabudowanym wynosi 1000 zł i 11 punktów karnych, brak uprawnień do kierowania – to wykroczenie, za które kierowca odpowie przed sądem. Posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, to przestępstwo, za które grozi kara do roku pozbawienia wolności.

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka przed patrolem, to przestępstwo, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.