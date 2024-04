Ściągną miliony obywateli? Szef MSZ Ukrainy potwierdza. "Sprawiedliwe"

"Jeśli ktoś wierzy, że choć ktoś walczy daleko na froncie i ryzykuje życie dla tego państwa, to ktoś inny przebywa za granicą i korzysta z usług tego państwa, to tak nie jest. Pobyt za granicą nie zwalnia obywatela z obowiązków wobec Ojczyzny. Dlatego wczoraj zarządziłem podjęcie działań mających na celu przywrócenie uczciwych postaw wobec mężczyzn w wieku poborowym na Ukrainie i za granicą. To będzie sprawiedliwe" - poinformował szef ukraińskiego MSZ.