"Abu Harbi", wróg numer jeden. "Dziś w południe otwieramy dla was granicę do Polski"

Jako student uzyskał rosyjską wizę. Spakował prowiant, wełniane swetry, kurtkę zimową i samolotem syryjskich linii lotniczych dotarł do Moskwy. Stamtąd za 250 dol. przewieziono go na granicę polsko-białoruską. Jak opisuje, podróż kosztowała go mniej niż "all inclusive" - zapłacił około 3200 dolarów (nie opłacił "raty" za transport do Niemiec).