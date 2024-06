Zaostrzenie taktyki na granicy z Białorusią? Polski generał: Ja bym się już nie wahał

- Znam sposób działania białoruskich służb. Dojdziemy do tego, że z tamtej strony padną strzały. Służby powinny mieć prawo użyć broni na przykład z gumową amunicją do obrony przed napastnikami. Nie chodzi mi o to, aby ranić wielu obcokrajowców, ale o to, by zatrzymać ich intensywne ataki - ostrzega Siarhiej Pielasa, komentator polityczny z białoruskiej opozycyjnej stacji Biełsat TV.