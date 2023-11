Incydent na granicy. Postrzelony Syryjczyk już po operacji

- Lekarzom udało się wyciągnąć kulę. 22-latek może mówić o dużym szczęściu. Gdyby kula trafiła w kręgosłup, to mogłoby dojść do wykrwawienia się. Gdyby kula trafiła centymetr wyżej, to doszłoby do uszkodzenia nerwów i pacjent mógłby zostać sparaliżowany i mieć problemy z utrzymywaniem moczu - powiedziała serwisowi rmf24.pl Katarzyna Malinowska-Olczyk, rzeczniczka szpitala.