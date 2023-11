Żołnierz postrzelił migranta. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa

Żandarmeria Wojskowa przejęła sprawę postrzelenia migranta przez żołnierza. Do incydentu doszło przy granicy polsko-białoruskiej na terenie województwa podlaskiego. Poszkodowany trafił do szpitala. Według wstępnych ustaleń do postrzału doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku.