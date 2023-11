Gorąco na granicy z Białorusią. Uciekali na widok polskich patroli

SG szuka nowych rozwiązań

Tylko w październiku odnotowano ok. dwóch tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej - poinformował PAP, powołując się na Straż Graniczną. Było to niemal dwa razy więcej przypadków niż we wrześniu, kiedy zarejestrowano ok. 1,1 tys. takich incydentów. Ponadto, w tym roku zatrzymano do tej pory ok. 490 osób podejrzewanych o udzielanie pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy.