Ministerstwo nie pracuje nad propozycją Trzaskowskiego. Nowe informacje o 800+ dla Ukraińców

- Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wpłynęły ze sztabu prezydenta Rafała Trzaskowskiego lub innych przedstawicieli tej inicjatywy żadne oficjalne informacje ani propozycje zmian przepisów dotyczących świadczenia wychowawczego dla obywateli Ukrainy - poinformował Wirtualną Polskę resort Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Chodzi o zmiany w 800+, które zaproponował kilka dni temu kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Jak się okazuje - ministerstwo nic o tym nie wie. Mimo że to do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało nas MSWiA, gdy zapytaliśmy o sprawę.

Przypomnijmy: prezydent Warszawy i kandydat KO wezwał rząd do zmian w programie. Trzaskowski podkreślił na niedawnym spotkaniu z wyborcami, że 800+ powinni dostawać tylko ci Ukraińcy, którzy w Polsce nie tylko mieszkają, ale też pracują i płacą podatki . Jak przekonuje polityk, "nie możemy popełnić błędów Niemiec czy Szwecji, do których opłacało się przyjechać tylko po świadczenia socjalne".

Zapytaliśmy, jak odnosi się do tych propozycji kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk z Nowej Lewicy resort pracy, rodziny i polityki społecznej oraz czy prowadzi prace w tym zakresie.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że większość obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w 2022 roku, jest aktywnych zawodowo . Jak pisze MRPiPS, "zdecydowana część z nich, mimo trudnych warunków wojennych w swoim kraju, podejmują pracę w pełnym wymiarze godzin, a część osób wykonuje prace dorywcze". - Proces integracji na rynku pracy trwa - podkreśla resort.

Jak podaje, w urzędach pracy zarejestrowanych było 11,2 tys. bezrobotnych obywateli Ukrainy, tj. 1,4 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. "Aktywność zawodowa obywateli Ukrainy jest więc kluczowym czynnikiem, który ułatwia im możliwość korzystania z polskiego systemu świadczeń socjalnych. Praca nie tylko zapewnia im stabilność finansową, ale także pozwala na integrację z polskim rynkiem pracy, co stanowi ważny element ich życia w Polsce" - uzasadnia ministerstwo Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dodatkowo, od 1 czerwca 2025 r., prawo do świadczenia wychowawczego dla obywateli Ukrainy będzie uzależnione od realizacji w Polsce obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dziecko. - Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac nad zaostrzaniem warunków przyznawania świadczenia - dowiadujemy się oficjalnie.

Jak informuje MRPiPS, "wprowadzone już przepisy przewidują mechanizmy weryfikacji pobytu i aktywności na terytorium Polski, co zapewnia odpowiednie stosowanie tych świadczeń. Pobyt na terytorium Polski oraz posiadanie statusu UKR są kluczowe dla zachowania tego prawa".

Jak pisaliśmy w WP, nad zmianami, do których wzywał Rafał Trzaskowski, pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"W MSWiA rozpoczął się proces przeglądu ustawy pomocowej dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Zmiany, jakie planujemy, obejmą również uszczelnienie zasad wypłacania świadczenia 800+. Nowelizacja będzie całościowa, dostosowując przepisy do obecnej sytuacji" - przekazał Wirtualnej Polsce Departament Komunikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak wynika z naszych informacji, legislację w tym zakresie koordynuje wiceminister spraw wewnętrznych, prof. Maciej Duszczyk, ekspert ds. migracji. - W grudniu, zgodnie z decyzją przy poprzedniej nowelizacji, rozpoczęliśmy proces przeglądu, dostosowując ustawę do obecnych realiów. I oczywiście kwestia 800+ jest tam zawarta - tak, by tego świadczenia nie można było wykorzystywać (do nadużyć i niezgodnie z kryteriami - przyp. red.) - mówi Wirtualnej Polsce wiceszef MSWiA.