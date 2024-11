Bliski współpracownik Trumpa o zakończeniu wojny w Ukrainie: Musimy

Na temat nadchodzących wyborów prezydenckich w USA republikański kongresmen z Florydy Byron Donalds rozmawiał z korespondentem "Faktów" TVN24 Marcinem Wroną. Zapytany o kwestię wojny w Ukrainie, przekazał on, że chce jej zakończenia, a w przypadku objęcia rządów przez Kamalę Harris "sytuacja tylko się pogorszy".

- Władimir Putin jej nie szanuje. Musimy skończyć tę wojnę, załatwić to, a można to zrobić tylko, jak Donald Trump będzie naszym nowym prezydentem - dodał.

Na pytanie o to, jak Trump zamierza zdobyć głosy wyborców pochodzenia polskiego, których w Pensylwanii jest 800 tysięcy, Donalds przekazał, że "ich komunikat jest taki sam do wszystkich wyborców" i "czy jest się Amerykaninem polskiego pochodzenia, czy innego, gospodarka musi działać". - Według statystyk na dziś, mówimy o 12 tysiącach miejsc pracy (w Pensylwanii - red.) - powiedział, mówiąc też, że Republikanie chcą imigracji legalnej, a "twarde granice szkodzą każdemu Amerykaninowi".

- Chcemy, żeby ludzie przyjeżdżali do nas zgodnie z prawem, tak jak do naszego kraju przyjechało wielu Amerykanów polskiego pochodzenia - oznajmił.

Donalds nawiązał też do szeroko komentowanej sytuacji, która miała miejsce w trakcie niedawnego wiecu Trumpa, gdy prawicowy komik Tony Hinchcliffe nazwał Portoryko "wyspą śmieci" i m.in. stwierdził, że Latynosi "lubią robić dzieci". Po tej wypowiedzi sztab wyborczy Republikanów szybko stwierdził, że "nie odzwierciedla ona poglądów" Trumpa.

Z kolei w odpowiedzi na te słowa Joe Biden stwierdził, że "jedyne śmieci, jakie widzi, to jego zwolennicy" , wyjaśniając potem w mediach społecznościowych, że "śmieciami" określił nie wyborców Trumpa, a nienawistny język wobec Portorykańczyków.

Co jeśli Trump wygra? W UE trwają przygotowywania

Co jeśli Trump wygra? W UE trwają przygotowywania

Według Donaldsa "to są sytuacje nieporównywalne". Tłumaczył on, że słowa o "wyspie śmieci" zostały wypowiedziane przez komika, który nie jest członkiem sztabu kampanii Trumpa i nie wypowiadał się w jego imieniu.

- Natomiast to, co powiedział Joe Biden, zasadniczo się od tego różni, bo Biden jest urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych i on naprawdę tak myśli o około połowie naszego kraju - oznajmił.