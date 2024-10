Trump wygra, nawet jeśli przegra. Ma na to gotowy plan

Jak czytamy, na tym nie koniec. Plan B Trumpa na zwycięstwo ma kilka etapów, a to dopiero pierwszy z nich. Kandydat republikanów planuje walczyć o Biały Dom do końca, nawet jeśli wybory 5 listopada wygra jego przeciwniczka Kamala Harris.

Przyznał na jednym z wieców, że łączy go ze spikerem Izby Reprezentantów Mikiem Johnsonem "mała tajemnica". Chodzi o doprowadzenie do sytuacji, w której w razie zwycięstwa demokratów, zamiast wyborców to niższa izba Kongresu rozstrzygnie, kto będzie następnym prezydentem kraju. Taka możliwość jest wpisana do konstytucji.