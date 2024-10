Trump nie taki straszny? W Brukseli mówią o pozytywnym impulsie

- Powrót Trumpa (…) dałby UE impuls, by ruszyła dalej. Tak jak to było wcześniej z pandemią czy kryzysem energetycznym po wybuchu wojny w Ukrainie - powiedział Politico wysoki rangą dyplomata unijny.

W opinii dyplomatów, powrót Trumpa do władzy mógłby pobudzić Europę do wzmocnienia inwestycji w sektor przemysłowy i do głębszej integracji wspólnego rynku. Jak wyjaśniają, mogłoby to zapobiec "powolnej agonii" gospodarki UE, przed którą ostrzegał w swoim raporcie Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego.