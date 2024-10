"Radykalna wariatka, wynoś się". Trump szalał na wiecu w Nowym Jorku

Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. Wszystko wskazuje na to, że walka będzie trwała do ostatniej chwili, ponieważ o wyniku przesądzić mogą pojedyncze głosy.

Trump ostrzegał swoich wyborców przed konsekwencjami wygranej jego rywalki. Stwierdził m.in., że Harris - którą określił jako "osobę o niskim IQ" - doprowadzi do III wojny światowej i przywróci pobór do wojska .

- Wszyscy wasi synowie i córki dostaną małe wezwanie. Powiedzą wam: "mamo, tato, co to za mały świstek papieru?". "Kochanie, to wezwanie do poboru. Wzywają cię, byś walczył w jakimś kraju, o którym nigdy wcześniej nie słyszałam" - straszył Trump.