Harris na prowadzeniu. Przewagę daje jej wsparcie kobiet

Opinia na temat Trumpa jest wśród kobiet podzielona równomiernie - połowa uważa go za silnego prezydenta, a druga połowa - odwrotnie. W przypadku mężczyzn, Trump osiągnął przewagę 54 do 45 proc. Aż 64 proc. mężczyzn postrzega go jako silnego prezydenta, natomiast 36 proc. nie zgadzało się z tą opinią.