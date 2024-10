Trump zaskoczył. "Jak podoba wam się moja śmieciarka?"

- Jedyne śmieci, jakie widzę, to jego zwolennicy. Demonizowanie przez niego Latynosów jest nieakceptowalne moralnie. Jest to sprzeczne z duchem Ameryki. Jest to całkowicie sprzeczne z tym wszystkim, co robimy i wszystkim, czym jesteśmy - powiedział z kolei we wtorek Biden podczas wideokonferencji na platformie Zoom z latynoską organizacją Voto Latino.