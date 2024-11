Warte biliony. Jeśli Trump wygra, Ukraina ma jeden wielki atut

Gazeta przypomina, że Zełenski "nie ma złudzeń co do tragicznych konsekwencji utraty amerykańskiej pomocy wojskowej", co może nastąpić po zwycięstwie Donalda Trumpa. W związku z ryzykiem "Kijów wyraźnie szuka sposobów, aby odwołać się do dobrze znanego, transakcyjnego podejścia Trumpa do polityki zagranicznej".