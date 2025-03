Będą zaskarżać decyzję rządu. Kościół nie składa broni

Co musisz wiedzieć?

Jakie działania podejmuje Episkopat?

- Wyrażamy swój sprzeciw wobec zmian, które wprowadziło Ministerstwo Edukacji Narodowej w organizacji lekcji religii w szkole. Jest to krzywdzące dla ludzi wierzących - oświadczył bp Osial po zakończeniu zebrania.

- Zmiany wprowadzono jednostronnie. Tutaj ministerstwo złamało prawo. Jest to naruszenie praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami - mówił.

Obowiązkowe lekcje religii?

Bp Osial odniósł się do medialnych doniesień, jakoby Kościół domagał się obowiązkowej lekcji religii. Podkreślił, że takie twierdzenia są nieprawdziwe. - Niesprawiedliwe jest to, co słyszymy w mediach, że Kościół domaga się obowiązkowej lekcji religii - oświadczył. Przypomniał, że od 1990 r. religia w szkołach była zawsze opcjonalna, z możliwością wyboru między nią a etyką.