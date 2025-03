Ekspert o orędziu Trumpa: polityczny show bez konkretów

Orędzie prezydenta Donalda Trumpa, jak zauważył prof. Łukasz Goczek z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, miało charakter politycznego show skierowanego głównie do jego elektoratu.

Prof. Goczek zwrócił uwagę, że orędzie o stanie państwa, znane jako State of the Union, jest politycznym rytuałem, niezależnie od tego, kto jest prezydentem. Kongresmeni popierający prezydenta tradycyjnie reagują oklaskami, a przeciwnicy często wyrażają dezaprobatę. Merytoryczna część wystąpienia jest zazwyczaj ograniczona do minimum.