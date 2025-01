Prokuratura bada regulaminy MIIWŚ. W tle sprawa noclegów Nawrockiego

Prokuratura bada, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Prokurator Duszyński dodał, że do prokuratury wpłynęło zawiadomienie podpisane m.in. przez Romana Giertycha.

- To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz: były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju - powiedział Nawrocki, deklarując gotowość do zwrotu kosztów wynajmu apartamentu.