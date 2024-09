Czarne chmury nad Putinem. Londyn powołuje się na dane wywiadu

W rozmowie z "Voice of America" Lammy unikał natomiast jednoznacznej deklaracji ws. udzielenia zgody Ukrainie na wykorzystanie zachodniej broni do ataków na cele wewnątrz Rosji. - Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i art. 51 jasno rozumiemy, że Ukraina ma prawo bronić się przed tymi strasznymi atakami Rosji. I zrobimy wszystko, co możliwe w ramach prawa międzynarodowego i zasad zaangażowania, aby wesprzeć Ukrainę i ją chronić - stwierdził.