Wyborcy PiS wybrali. Oto ich wymarzony kandydat na prezydenta

Czy Kaczyński zdecyduje się wystawić w wyścigu o fotel prezydencki Błaszczaka? Zdaniem ekspertki jest to mało prawdopodobne. Zwraca uwagę, że były szef MON jest jedną z najbardziej zaufanych osób prezesa PiS, który teraz potrzebuje pomocy w kierowaniu partią. Dodaje, że PiS ostatecznie wybierze kandydata na podstawie gruntownie przeprowadzonych badań. - To partia bardzo pragmatyczna, będzie robiła badania po to, żeby wyciągnąć wnioski - mówi dr Brodzińska-Mirowska.