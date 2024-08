Kaczyński wskazał swojego faworyta na lidera PiS. Podał nazwisko

"Byłaby to najrozsądniejsza decyzja"

- To prawda, ja proponuję takie rozwiązanie. Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię. To nie jest jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę. Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu - dodał prezes PiS.