Czarnek o zmianach w PiS. Powiedział, co z prezesem

Pytany o to, czy jest "nowym delfinem" Jarosława Kaczyńskiego, Przemysław Czarnek odparł, że to "piękne określenie" i jeszcze tak nie był przez nikogo nazywany, niemniej jest tylko "członkiem PiS, który wykonuje zadania na tych odcinkach, na których kierownictwo jego formacji go ustawia". - Nie wiem, jakie będzie nowe zadanie i jakie nowe odcinki - stwierdził.