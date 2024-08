Ciążyński złożył rezygnację. Jest komunikat ministerstwa

To pokłosie sprawy dotyczącej Bartłomieja Ciążyńskiego (Lewica). W środę podał się on do dymisji z funkcji wiceministra sprawiedliwości po tym, jak Wirtualna Polska ujawniła, że podczas prywatnych wakacji korzystał ze służbowego samochodu i tankował go, płacąc służbową kartą. Premier Donald Tusk przyjął dymisję.