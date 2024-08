Zdymisjonowany wiceminister Bartłomiej Ciążyński straci kolejne funkcje

Polityczna odpowiedzialność za to, co zrobił Bartłomieja Ciążyński, spoczywa również na ministrze nauki z Nowej Lewicy Dariuszu Wieczorku. Sprawa opisana przez WP, której Ciążyński ponosi dziś konsekwencje, dotyczy bowiem jego wcześniejszej pracy w spółce zależnej od ministra nauki. Jak słyszymy, odwołany wiceminister nie wróci na posadę w Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii (PORT) wchodzącym w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zarabiał tam ok. 40 tys. zł brutto. O możliwych konsekwencjach pisał również dziennikarz Marcin Torz.