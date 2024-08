Burza po publikacji WP o wiceministrze. Szykuje się dymisja, Lewica w kontakcie z Bodnarem

Podpisał oświadczenie, w którym zadeklarował m.in., że zapoznał się z zasadami użytkowania służbowego auta. Przyjął do wiadomości, że co do zasady nie powinien wykorzystywać służbowego pojazdu do prywatnych celów. Jest to możliwe tylko za zgodą przełożonego. Takiej Ciążyński nie uzyskał.