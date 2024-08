Kadrowa rewolucja w PiS. Padła propozycja "pozornej" zmiany prezesa, ale dyskusja trwa

Do zarządu typowani są politycy głównie z pokolenia trzydziestolatków i czterdziestolatków. Na naradach padały propozycje, by dołączyła do niego m.in. była wiceminister rolnictwa Anna Gembicka czy były wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Mowa także o innych aktywnych parlamentarzystach: Zbigniewie Boguckim, Pawle Jabłońskim, Marcinie Przydaczu, a także o europosłach PiS i Suwerennej Polski.