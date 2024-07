Stowarzyszenie Biało-Czerwonych organizuje kongres. "To zaplecze PiS". Znamy termin

W liście dotyczącym Biało-Czerwonych Jarosław Kaczyński podkreślał jednocześnie, że "PiS cieszy się nieprzerwanie największym zaufaniem Polaków". "Powyborczy kurz zdążył już jednak opaść. A to, co wczoraj było powodem do dumy, dziś staje się wielkim zobowiązaniem. Zobowiązaniem, które my, politycy, zaciągnęliśmy u milionów Polaków, mających nadzieję na Polskę silną, bezpieczną i suwerenną, na lepszą przyszłość swoich bliskich i naszej wspólnej Ojczyzny. Mimo najwyższego poparcia społecznego znaleźliśmy się w opozycji" - pisał prezesa PiS.