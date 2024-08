PiS negocjuje z bankiem i wciąż chce pozwać PKW. "Partia nie może zbankrutować"

Na razie jednak to PiS ma kłopoty. Partia nie ma bowiem pieniędzy na spłatę zaciągniętego w banku PKO BP kredytu. To w sumie 15 mln zł. Wedle naszych informacji PiS negocjuje teraz odroczenie spłaty na zmienionych warunkach. Rozmowy mogą potrwać do czasu rozstrzygnięcia sprawy sprawozdania wyborczego przez PKW. Komisja decyzję ma ogłosić 29 sierpnia.