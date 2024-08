PiS rozważa pozew przeciwko członkom PKW. Partia ma plan B, skarbnik potwierdza

- Zbieraliśmy te oświadczenia na wszelki wypadek. To jest jasno rozdzielone, więc jeśli ktoś nadużył prawa, to jest jego problem, a nie komitetu. A w komitecie wyborczym wszystkiego pilnowaliśmy bardzo precyzyjnie, co do grosza. Wszystkie wydatki. Nie powinniśmy zatem mieć się czego obawiać - mówi WP Henryk Kowalczyk.