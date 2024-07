Co jeśli PKW przyjmie sprawozdanie PiS? "Sygnał legalizacji bezprawia"

W środę dowiemy się, czy PKW przyjmie sprawozdanie finansowe PiS. W programie "Tłit" WP posłanka KO Monika Rosa mówiła, że "nie wie, czego się spodziewać". - Wiem, że są wszelkie przesłanki do tego, żeby sprawozdanie finansowe partii Prawo i Sprawiedliwość odrzucić - powiedziała Rosa. Mówiła również, że Ministerstwo Finansów oraz KPRM przesyłało pisma do PKW, które jasno wskazywały łamanie prawa przez PiS. Posłanka KO odniosła się również do wypowiedzi członka PKW Ryszarda Kalisza, który zwrócił uwagę na słabe dowody. - PKW ma wszelkie materiał do tego, żeby podjąć, wydaje się uczciwą decyzję (...). Jeśli PKW podejmie inną decyzję, to trochę będzie taki sygnał legalizacji bezprawia, to będzie sygnał, że instytucja państwa jest bezradna wobec sprzeniewierzenia pieniędzy i złego finansowania kampanii wyborczej - stwierdziła Rosa. Dodała także, że jeśli PKW przyjmie sprawozdanie, to trzeba będzie pochylić się również nad kodeksem wyborczym.