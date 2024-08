W PiS robi się nerwowo. Już przeczuwają, co się może stać

- Sam widziałem, jak w województwie łódzkim przyjeżdżał wiceminister sprawiedliwości i warunkiem przekazania wozu strażackiego było to, że tylko on wystąpi i ze sceny podziękuję rolnikom. Kandydat na posła ze względu na limity wydatków, jeśli ma coś oprócz ulotki, to jest to zazwyczaj długopis albo cukierek. W PiS rozdawali lodówki i samochody kupione nie za swoje pieniądze. Widzieliśmy to na ulicach, PKW musiała widzieć to samo. Nie wiem, jak PKW nie może doliczyć się nieprawidłowości na poziomie 400 tys. zł, co już według przepisów pozwoliłoby na odrzucenie sprawozdania. Przecież tylko kilka pikników 800+ już kosztowało więcej.