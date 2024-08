Pojedynek Sikorski-Trzaskowski? Nowy sondaż wskazuje na faworyta w KO

- Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to Rafał Trzaskowski był naszym kandydatem w 2020 roku. Gdyby te wybory były równe i uczciwe, a TVP zapewniała równy dostęp i prezentowała prawdziwy wizerunek, to już wtedy być może rozstrzygnięcie byłoby inne. Moim zdaniem Rafał Trzaskowski pozostaje kandydatem prezydenckim i w 2025 r., co potwierdza ostatni poziom zaufania do polityków, który stawia go na pierwszym miejscu. Przyszłe wybory będą tylko potwierdzały pozycję Rafała, która jest niekwestionowana – dodaje europoseł KO.