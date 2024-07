Kto zastąpi Trzaskowskiego? Jest lista nazwisk

Trzaskowski o swojej kandydaturze

- Jeśli wygra nasz kandydat, będziemy mogli powiedzieć o definitywnym końcu ery Prawa i Sprawiedliwości - powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla poniedziałkowej "Gazety Wyborczej". Pytany, czy to on zostanie kandydatem KO w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, odparł, że "to okaże się jesienią".