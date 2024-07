Atakuje bąk bydlęcy. Ma przerażający sposób "gryzienia"

Ślina tego owada zawiera substancje, które prowadzą do powstania opuchlizny oraz zaczerwienienia (tzw. rumień) w miejscu ukąszenia. Nierzadko z ranki po ugryzieniu wydobywa się krew, a towarzyszące temu objawy to uciążliwe swędzenie oraz bolesne pęcherze. Te dolegliwości mogą utrzymywać się nawet do 14 dni od momentu ukąszenia.